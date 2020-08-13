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Пресс-служба МВД: 12 августа задержано около 700 человек

За 12 августа в Беларуси задержано около 700 участников акций протеста, сообщает пресс-служба МВД. Таким образом, количество задержанных за четыре дня протестов приблизилось к 7000 человек.

 
Фото ТАСС

"Беспорядки по стране потеряли массовость, однако уровень агрессии в отношении правоохранителей остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадало 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализировано", — констатируют в МВД.

О том, снизился ли уровень агрессии милиционеров по отношению к мирным протестующим, пресс-служба МВД молчит.

По словам милиции, в Минске 12 августа протестующие пытались перекрыть проезжую часть проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах Малиновка и Серебрянка, по улице Сурганова и других. В связи с этим были перебои в работе общественного транспорта. 

В Минске и Барановичах в среду автомобили умышленно сбивали сотрудников ГАИ. Милиционеры использовали оружие.

Кроме того в Минске омоновцы задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые готовили "коктейли Молотова".
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