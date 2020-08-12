Бывшие спецназовцы и военнослужащие внутренних войск считают позором для белорусской армии, что она используется для того, чтобы делать из своего народа послушных рабов.





Так один бывший военнослужащий спецназа выбросил свою форму со словами: «Белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет».





Экс-боец внутренних войск выбрасывает свою форму со словами, что ему стыдно за действия внутренних войск и вдвойне стыдно, что он хранил свою форму как память.





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Ещё один экс-боец ВВ выбросил свою форму в мусорку. Ему стыдно за действия своих сослуживцев. Настоящий мужчина!





Публикация от НЕЗАВИСИМОЕ СМИ Беларуси ???????? (@incident_belarus) 12 Авг 2020 в 10:58 PDT





Еще один бывший десантник говорит: «Нет, пацаны, это уже позор» и с этими словами также выбрасывает форму.



