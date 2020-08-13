Более 500 белорусских айтишников назвали выборы сфальсифицированными и призвали провести новые
Dev.by опубликовал открытое письмо, которое подписали сотни CEO, инвесторов и разработчиков.
В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать.
«В последние месяцы мы наблюдаем раскручивание спирали насилия. Избирателями и наблюдателями зафиксированы многочисленные нарушения, указывающие на фальсификацию результатов выборов.
Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают. Несколько дней у всей страны был ограничен доступ к сети интернет.
Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело.
Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.
В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий.
Процесс еще обратим. Мы призываем государственные органы:
— Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц.
— Освободить всех политзаключенных и задержанных.
— Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь.
— Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации».
09:12 13/08/2020
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