В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать.





«В последние месяцы мы наблюдаем раскручивание спирали насилия. Избирателями и наблюдателями зафиксированы многочисленные нарушения, указывающие на фальсификацию результатов выборов.





Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают. Несколько дней у всей страны был ограничен доступ к сети интернет.





Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело.





Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.





В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий.





Процесс еще обратим. Мы призываем государственные органы:





— Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц.





— Освободить всех политзаключенных и задержанных.





— Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь.





— Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации».



