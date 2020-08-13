"12 августа в 19.40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.





По данным ведомства, задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт "коктейля Молотова" и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов.





Со слов минчан, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке. "Найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН", - отмечается в сообщении.





Задержанные находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.





Один из задержанных трудится на стройке, другой – безработный, отмечают в МВД.





Впрочем, будем осторожно относиться к официальной информации. Они уже объявлял "организаторами" обыкновенных наблюдателей и общественных активистов.