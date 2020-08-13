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Коронавирус в мире: данные на утро 13 августа

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 августа превысило 20,2 миллиона человек.


По информации проекта, в мире заражены 20 620 847 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 565 тысяч. За весь период пандемии скончались 749 358 инфицированных, более 12,77 миллиона человек выздоровели.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.
"Белорусский партизан"
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