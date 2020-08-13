Во время пресс-конференции 12 августа в Брестском горисполкоме главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус кратко рассказал о людях, которые пострадали во время акций протеста в Бресте 9-11 августа: «За медицинской помощью обратилось около 100 человек. Всем оказана помощь. Это были ушибы мягких тканей, травмы конечностей. 23 человека были госпитализированы. Травмы, в основном, легкой степени тяжести. В реанимации людей нет».









Журналисты поинтересовались у него и начальника УВД Александра Астрейко в каком состоянии и где находится женщина, которая рассказала одному из журналистов, что якобы была ранена на балконе собственной квартиры омоновцами. Она попала в реанимацию и после перевода в стационар выразила готовность рассказать подробности инцидента.

Другая журналистка добавила, что стала свидетелем этой стрельбы. Вечером 10 августа она находилась в квартире по адресу набережная Франциска Скорины, 2. Примерно в 22.30 к этому дому подъехали микроавтобусы с людьми внутри, которые открыли стрельбу по нескольким людям, находившимся на улице. Затем, по ее словам, они начали стрелять по балконам этого дома и ранили женщину.





Журналистка спросила у Александра Астрейко, кто находился в этих микроавтобусах и почему стрелял по людям в месте, где не было акций протеста и массового скопления людей.

«Мне этот факт неизвестен, с заявлениями никто не обращался. Если есть заявление о том, что против вас совершили противоправные действия, мы готовы это заявление принять. Нужен конкретный факт: время, место. Мы проведем проверку. Если вы говорите, что кто-то пострадал, надо этот факт или подтвердить, или опровергнуть. Дать иную оценку мы не можем. Как мы можем дать оценку, если у нас нет лица, который пострадал. У нас нет подтверждения информации, что кто-то стрелял на улицах по домам», – ответил начальник УВД.





Он добавил, что мероприятия по профилактике и пресечению правонарушений проводились не только на улице Советской, но и на проспекте Машерова, на улицах Московской и Гоголя. По его словам, профилактические мероприятия проводились там, где наблюдалось нарушение общественного правопорядка.





Генерал-майор милиции заявил, что действия, о которых рассказала журналистка, не являются профилактикой насилия. По его словам, органы внутренних дел стрельбу по домам не проводили.









На вопрос, были ли в этих микроавтобусах сотрудники правоохранительных органов, Александр Астрейко ответил уклончиво:





«Микроавтобусы для несения службы сотрудниками органов внутренних дел используются. Необходимо провести проверку по вашему заявлению. Мы будем проводить проверку по каждому факту обращения конкретного лица. Для того, чтобы уточнить все обстоятельства, которые вы называли, нужно найти пострадавшее лицо, которое заявит, какие противоправные действия в отношении него были совершены».





Другая журналистка тут же рассказала, что у нее есть данные раненой женщины. Она передала их Сергею Кляусу и попросила проверить, где и в каком состоянии находится пострадавшая. Главврач Брестской центральной поликлиники вышел в коридор, чтобы позвонить. Спустя 10 минут он вернулся и рассказал следующее:





«Данная пациентка находится в городской больнице №1. В хирургическом отделении. Состояние удовлетворительное. У нее ранение передней брюшной стенки. Никакого травмирующего агента на период госпитализации нет».

Начальник УВД подчеркнул, что если человек поступил в больницу с травмой криминального характера, то проводится проверка исходя из всех обстоятельств, который назовет пострадавший, и ни один факт не остается без проверки.



