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Парню было 25 лет. «Мой сын не умер, он погиб ни за что»

Рассказывает TUT.BY его мама Светлана, сын вообще не интересовался политикой, даже не знал всех кандидатов в президенты и не ходил голосовать на выборы.

Парню было 25 лет. «Мой сын не умер, он погиб ни за что»
Задержание гомельчанина Александра попало в объектив фотографа. Фото: Сергей Комков
Сама же Светлана отдавала свой голос за «порядок в стране». Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к девушке, больше Сашу родные не видели.

— Я готова кричать на весь мир, хочу, чтобы все знали: мой сын не умер, мой сын погиб ни за что, — Светлана Вихор очень подробно и очень эмоционально рассказывает, через что ее семье приходится проходить последние дни. Она перечисляет все свои действия за это время: как искала сына, как не могла получить никакой информации, как недоумевала по поводу произошедшего и как сегодня собрала вещи, еду и снова поехала его искать к ИВС. Саши уже не было в живых, а мама продолжала поиски.

— Мой сын — человек, который даже не знал всех кандидатов в президенты, человек, далекий от политики, 9 августа поехал к своей девушке ночевать. У него должна была быть пересадка в центре, звоню, а Саша говорит: «Мама, не знаю, что произошло. Меня скрутили три омоновца и затолкали в машину, не знаю, куда везут», — рассказывает Светлана Вихор. — Всю ночь ему звонила, набирала каждые 20−30 минут, телефон был недоступен, а в 5.12 утра сын набрал с незнакомого номера: «Мама, нам откатали пальцы и взяли показания». Сынок, а что ты говорил? Ответил, что за них уже все сказали: «Идут какие-то в белых рубашках, по возможности перезвоню». Это было последнее, что я слышала от своего сына. Я потеряла ребенка, потеряла гражданина РБ. Я голосовала за этого президента, понимаете, голосовала за порядок в нашей стране. Мой сын 1,90 ростом, спортсмен, кандидат в мастера спорта по плаванию.

Видя, какие официальные комментарии поступают по задержанным, семья Александра сразу начинает перечислять: не судим, не наркоман, проблем с законом не было. У 25-летнего гомельчанина Александра Вихора высшее образование, он недавно уволился с одной работы и устраивался на другую.

— В понедельник я набрала 102, мне дали номера всех РУВД Гомеля, удалось дозвониться по одному: «Никакой информацией не владеем». Со мной разговаривали, как с женщиной, которая на помойке родилась, — Светлана плачет, она часто возвращается к тому, как искала сына, как билась во все двери, но сочувствия и понимания по ту сторону не находила.

Только во вторник Светлана узнала, что Александр находится в ИВС. Оказалось, у стен изолятора таких женщин, как Светлана, было несколько десятков.

— Ждала там до семи вечера, сказали, у Саши суд. Какая статья была, не знаю, хоть жив и здоров! А потом якобы поступила информация: после заседания задержанных увозят в другой изолятор, мы с мужем поехали туда. Сидели там до 9 вечера, приезжали автозаки, надеялась хоть одним глазом увидеть сына, — говорит Светлана.

Вернувшись домой, она продолжала искать Александра, звонила в изолятор до половины второго ночи, но в списках молодого человека не было. Сегодня утром Светлана снова поехала в изолятор и снова безуспешно.

— Я привезла передачку, вещи и еду. Это все было сегодня, а мне кажется, жизнь прошла… И тогда мы поехали в РУВД Железнодорожного района писать заявление о пропаже человека, там, узнав мою фамилию, пригласили зайти в комнату, тогда еще не понимала, почему там стоит чашка с водой. Вышли два человека и издалека стали рассказывать, что Саше стало плохо, он стал себя неадекватно вести, — дальше Светлана говорить не может и передает трубку дочке Ольге.

Она тоже была в РУВД, но за дверью, а когда услышала крик и звук разбитой кружки, прибежала к маме. Так семья сегодня днем узнала, что Саши нет в живых. Чтобы понять, что произошло, семья поехала беседовать с врачами тех больниц, куда ночью доставляли Александра.

— У брата сердечная недостаточность, тахикардия. Возможно, ему стало плохо, он просил о помощи. А милиция его посчитала неадекватным и в два часа ночи привезла в приемный покой психоневрологического диспансера. Там ответили, Саша не их клиент, у него сильный стресс, ему нужна медицинская помощь. В половине четвертого брата уже доставили в тубдиспансер, как нам рассказали врачи, он уже находился в состоянии клинической смерти, его час пытались реанимировать. А еще нам сообщили, у брата был отек головного мозга, — Ольга передает то, что ей рассказали врачи. Никакой официальной информации о причине смерти Александра у родных нет, в морг они попасть не смогли.

— Мы допускаем, что Сашу избили, нам говорят, видимых телесных повреждений на теле нет, но мы сами тело не видели. Поэтому сегодня написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти Саши, потому что считаем, ему не была своевременно оказана медицинская помощь, в отношении него были неправомерные действия, которые привели к смерти, — приводит заявление Ольга. — Родителей не пустили в морг, как нам узнать, что это наш? В каком он состоянии? Мы просим отозваться тех, кто был вместе с Сашей в автозаке и в ИВС, чтобы узнать, что случилось на самом деле. Возмущение перекрывает боль и обиду.

Тем временем СК по Гомельской области выясняет обстоятельства смерти в Гомеле 25-летнего местного жителя.

— Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался, — сообщили в СК.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, по официальным данным, всего за время акций протеста после выборов задержано около 6 тысяч человек по всей стране, в больницах более 250, один человек погиб в Минске в ночь с 10 на 11 августа.
Катерина Борисевич
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