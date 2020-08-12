Два самолета минобороны РФ заметили в аэропорту Минска

Из Москвы в Минск прибыли Ту-134 военно-космических сил РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.





12 августа в Беларусь прибыл лайнер Ту-134 с бортовым номером RA-65690. Он вылетел из военного аэропорта Чкаловский в Московской области в 9.44 по московскому времени (совпадает с киевским). Последний зафиксированный сигнал с борта RA-65690 поступил из района населенного пункта Ухвала в Минской области. Самолет в это время направлялся в сторону Минска.





По информации сервиса, еще один лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992 вылетел сегодня утром из Москвы в Минск. В 14.26 по московскому времени он вылетел в обратном направлении.





Информация о пассажирах рейса и целях полета не сообщается.





Ту-134АК – самолет с салоном повышенной комфортности, располагающий 24 местами и салоном класса люкс на 13 пассажиров. Часть воздушных судов такого типа, как правило, оборудовалась средствами специальной связи и предназначалась в основном для ВВС и правительственных перевозок.



