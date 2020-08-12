Сразу пять журналистов уволились из государственных СМИ

Евгений Перлин, известный как ведущий передач «Макаёнка, 9» и «Добрай ранiцы, Беларусь!», а также как голос белорусской версии «Евровидения», задался у себя в Facebook вопросом: «Что стало с моей Беларусью?». Ответом на него стало решение уйти с телеканала «Беларусь 1», пишет , известный как ведущий передач «Макаёнка, 9» и «Добрай ранiцы, Беларусь!», а также как голос белорусской версии «Евровидения», задался у себя в Facebook вопросом: «Что стало с моей Беларусью?». Ответом на него стало решение уйти с телеканала «Беларусь 1», пишет TUT.BY





— Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай ранiцы, Беларусь», «Евровидение» (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие, — собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звезд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя.





Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1″ был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал Евгений.





Вчера об увольнении сообщил ведущий АТН Сергей Козлович. Он называет решение самостоятельным и готов к поискам новой работы.



— Это [телевидение] была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на «Беларусь 1». Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера [10 августа] сидел в последний раз.







Сутки назад ведущая СТВ Татьяна Бородкина написала у себя в Facebook, что ни она, ни ее дети больше не смогут улыбаться с экрана телевизора. Вместе со своими дочерьми Татьяна вела утреннюю передачу на государственном телеканале.

— Поздравляем страну с «выбором»! Даже сейчас, когда «выбор» уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!

По информации нескольких источников TUT.BY, сегодня заявления об уходе написали работники Первого канала белорусского радио. Это ведущий передачи «Радыёфакт» и других Александр Шустер и новостница Татьяна Филипченко.



