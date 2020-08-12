В Минске задержали украинских волонтеров «Восток SOS»

Белорусские силовики задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева, сообщает «Громадське»





На видео задержания видно, что к украинцам применяли силу, Васильева положили на асфальт лицом вниз.

Возможно, поводом для задержания стало видео – Реуцкий снимал задержание человека, который просто переходил дорогу.

