Муж и жена Цыганковы в РОВД Московского района. Ольга Цыганкова рассказала "Радио Свобода" следующее:





«Сотрудник ГАИ остановил машину на Немиге и потребовал выйти из машины. Ввиду всех событий, когда людей вытаскивают из машины, избивают и задерживают, я отказалась. Я сказала, что покажу документы из машины. Сотрудник ГАИ отреагировал очень резко, начал опускать стекло, ударил машину, приставил пистолет к голове и потребовал выйти. Я поехала вперед из-за этого. Нас окружили несколько машин ГИБДД, Виталия выбросили из машины, избили и положили на асфальт. Сейчас мы в Московском РОВД».