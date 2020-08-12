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Жестко задержан и избит политический аналитик Виталий Цыганков и его жена

«Сотрудник ГАИ приставил мне пистолет к голове, - сказала Ольга Цыганкова.

Муж и жена Цыганковы в РОВД Московского района. Ольга Цыганкова рассказала "Радио Свобода" следующее:

«Сотрудник ГАИ остановил машину на Немиге и потребовал выйти из машины. Ввиду всех событий, когда людей вытаскивают из машины, избивают и задерживают, я отказалась. Я сказала, что покажу документы из машины. Сотрудник ГАИ отреагировал очень резко, начал опускать стекло, ударил машину, приставил пистолет к голове и потребовал выйти. Я поехала вперед из-за этого. Нас окружили несколько машин ГИБДД, Виталия выбросили из машины, избили и положили на асфальт. Сейчас мы в Московском РОВД».
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