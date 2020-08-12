После трех дней молчания белорусский музыкант лидер гультовых групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергей Михалок, отреагировал на события в Беларуси, где четвертый день продолжаются протесты после выборов президента страны.





На своей официальной странице в Instagram музыкант, котрый уже много лет живет в Киеве, выложил фрагмент клипа на белорусском языке «Родны край» из одноименного второго альбома группы Brutto 2015 года. Никакого сопроводительного текста Михалок не добавил.





Во время Евромайдана Михалок поддерживал украинцев, его песня «Воины света» стала гимном Революции достоинства. Кроме того он известен, как последовательный критик политики Лукашенко, а песня "Грай" долго была символом сопротивления действующего режима в Беларуси. Пользователи сетей ждали реакции музыканта на белорусские протесты с самого их начала и были возмущены, что он никак не комментирует ситуацию.