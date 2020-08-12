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Академия наук пошла на уступки бастующим из Института физики

Об этом сообщает Радио Свабода.

Академия наук пошла на уступки бастующим из Института физики
12 августа полтора десятка сотрудников Института физики Национальной академии наук объявили о забастовке.

Среди их требований к властям - выпустить политзаключенных и задержанных во время акций протеста в день и после выборов, а также не признавать результаты голосования на выборах президента через массовые фальсификации.

По словам одного из инициаторов забастовки, старшего научного сотрудника Ивана Сивцова, сначала им угрожали милицией, но потом позвал директор Институт физики Максим Богданович. Когда они не отказались от своих требований, учреждение посетил председатель правления Национальной академии наук Владимир Гусаков.

В результате обсуждения ситуации стороны согласились, что на фоне насилия со стороны правоохранительных структур следует написать коллективное письмо от имени НАН с осуждением силовых методов МВД и его подразделений.

По словам собеседника Свободы, к инициативе начали присоединяться другие институты из академии. Сопорцовщики Института физики пишут коллективное письмо и продолжают свою «итальянскую» забастовку, приходят на работу, но ничего не делают.
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