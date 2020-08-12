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Дело Шеремета: главного подозреваемого оставили под стражей

Киевский апелляционный суд отказался отпустить из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета.


Как сообщает 5 канал, судьи отказали стороне защиты в смягчении меры пресечения. Антоненко были готовы взять на поруки 12 человек, в том числе народные депутаты.

Накануне суд отпустил под домашний арест врача и волонтерку Юлию Кузьменко.

Музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военного медика Яну Дугарь задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета.

Сначала, по версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.

В мае 2020 года задержанным изменили подозрения. Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.

Основатель "Белорусского партизана" журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве.
Источник: nv.ua
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