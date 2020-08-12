Дело Шеремета: главного подозреваемого оставили под стражей





Как сообщает 5 канал, судьи отказали стороне защиты в смягчении меры пресечения. Антоненко были готовы взять на поруки 12 человек, в том числе народные депутаты.





Накануне суд отпустил под домашний арест врача и волонтерку Юлию Кузьменко.





Музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военного медика Яну Дугарь задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета.





Сначала, по версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.





В мае 2020 года задержанным изменили подозрения. Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.





Основатель "Белорусского партизана" журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве.