+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

«При мне на этажах жесточайше избивали людей». Российский корреспондент рассказал, как провел сутки в ИВС Жодинского района

Корреспондент Znak.com Никита Телиженко был избит в ИВС Жодинского района.

«При мне на этажах жесточайше избивали людей». Российский корреспондент рассказал, как провел сутки в ИВС Жодинского района
Корреспондента Znak.com Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста против итогов выборов президента республики. Как рассказал Телиженко, его били по почкам, ногам и шее. Вчера вечером Никиту освободили из ИВС при содействии посольства РФ в Беларуси.

Журналист говорит, что его задержали 10 августа около 19:00 на улице Немига прямо в самом начале второй масштабной акции протеста после выборов, когда он набивал СМС в редакцию о том, что к месту нового митинга подогнали водометы и автозаки. «ОМОН хватал сразу всех, кто что-либо писал в телефоне», — уточнил он.

Никита предполагает, что его увезли в Жодино, который находится в 60 километрах от Минска, поскольку все «тюрьмы» в самой республиканской столице уже забиты до отказа. Переполнен, по его совам, и жодинский ИВС: вчера он провел почти весь день в камере вместе с еще 30-ю задержанными, при этом камера рассчитана всего на двух человек.

Корреспондент Znak.com говорит, что он находился в ИВС как рядовой житель Минска, а не как журналист: его удостоверение прессы и редакционное задание силовики назвали поддельными.

«И благодаря этому я прочувствовал всю самую лютую жесть (со стороны силовиков — прим. Znak.com), — рассказал Никита. — При мне на этажах жесточайше избивали людей, до хрипов». При этом он говорит, что самый большой беспредел, по словам его сокамерников, творится в Московском РУВД Минска. «У меня завтра (в среду, 12 августа — прим. Znak.com) должен был быть суд. Буквально моим спасателем вчера стал полковник ФСИН Беларуси Илюшкевич. Он зашел, спросил мою фамилию. Видимо, меня уже искали. И поэтому отпустили, поверили, что я журналист. Конечно, огромное спасибо российскому посольству в Беларуси».

Также Никита отмечает, что ОМОН и другие силовые ведомства республики, участвующие в подавлении акций протеста, действуют с особой жестокостью, агрессия с их стороны «зашкаливает».

После освобождения из ИВС корреспондента Znak.com вместе с фотокорреспондентом РИА «Новости» Ильей Питалевым в сопровождении сотрудников российского посольства Беларуси довезли до Смоленска. Сейчас Никита в безопасности.

В ближайшее время он подготовит большой материал о том, что творится в изоляторах и СИЗО Беларуси.


Никита перестал выходить на связь с 18:46 (по белорусскому времени) 10 августа, в это время он находился на улице Немига в Минске, где в 19:00 должен был начаться очередной митинг. Вчера утром редакция Znak.com направила обращения на имя главы МИД РФ Сергея Лавр а, чрезвычайному и полномочному послу РФ в Республике Беларусь Дмитрию Мезенцеву, представителю МИД РФ в Екатеринбурге Александру Харлову, министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василию Козлову с просьбой оказать содействие в поисках нашего журналиста.

Акции протеста в Минске и других городах Беларуси проходят с воскресенья, 9 августа. Они начались сразу после голосования по выборам президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане республики с такими итогами не согласны и считают результаты сфальсифицированными. Митинги продолжились и вчера. Сегодня ряд предприятий страны объявил о бессрочной забастовке в знак протеста.

 Подпишись на наш телеграм-канал

znak.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]