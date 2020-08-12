Корреспондента Znak.com Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста против итогов выборов президента республики. Как рассказал Телиженко, его били по почкам, ногам и шее. Вчера вечером Никиту освободили из ИВС при содействии посольства РФ в Беларуси.





Журналист говорит, что его задержали 10 августа около 19:00 на улице Немига прямо в самом начале второй масштабной акции протеста после выборов, когда он набивал СМС в редакцию о том, что к месту нового митинга подогнали водометы и автозаки. «ОМОН хватал сразу всех, кто что-либо писал в телефоне», — уточнил он.





Никита предполагает, что его увезли в Жодино, который находится в 60 километрах от Минска, поскольку все «тюрьмы» в самой республиканской столице уже забиты до отказа. Переполнен, по его совам, и жодинский ИВС: вчера он провел почти весь день в камере вместе с еще 30-ю задержанными, при этом камера рассчитана всего на двух человек.





Корреспондент Znak.com говорит, что он находился в ИВС как рядовой житель Минска, а не как журналист: его удостоверение прессы и редакционное задание силовики назвали поддельными.





«И благодаря этому я прочувствовал всю самую лютую жесть (со стороны силовиков — прим. Znak.com), — рассказал Никита. — При мне на этажах жесточайше избивали людей, до хрипов». При этом он говорит, что самый большой беспредел, по словам его сокамерников, творится в Московском РУВД Минска. «У меня завтра (в среду, 12 августа — прим. Znak.com) должен был быть суд. Буквально моим спасателем вчера стал полковник ФСИН Беларуси Илюшкевич. Он зашел, спросил мою фамилию. Видимо, меня уже искали. И поэтому отпустили, поверили, что я журналист. Конечно, огромное спасибо российскому посольству в Беларуси».





Также Никита отмечает, что ОМОН и другие силовые ведомства республики, участвующие в подавлении акций протеста, действуют с особой жестокостью, агрессия с их стороны «зашкаливает».





После освобождения из ИВС корреспондента Znak.com вместе с фотокорреспондентом РИА «Новости» Ильей Питалевым в сопровождении сотрудников российского посольства Беларуси довезли до Смоленска. Сейчас Никита в безопасности.





В ближайшее время он подготовит большой материал о том, что творится в изоляторах и СИЗО Беларуси.









Никита перестал выходить на связь с 18:46 (по белорусскому времени) 10 августа, в это время он находился на улице Немига в Минске, где в 19:00 должен был начаться очередной митинг. Вчера утром редакция Znak.com направила обращения на имя главы МИД РФ Сергея Лавр а, чрезвычайному и полномочному послу РФ в Республике Беларусь Дмитрию Мезенцеву, представителю МИД РФ в Екатеринбурге Александру Харлову, министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василию Козлову с просьбой оказать содействие в поисках нашего журналиста.





Акции протеста в Минске и других городах Беларуси проходят с воскресенья, 9 августа. Они начались сразу после голосования по выборам президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане республики с такими итогами не согласны и считают результаты сфальсифицированными. Митинги продолжились и вчера. Сегодня ряд предприятий страны объявил о бессрочной забастовке в знак протеста.





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