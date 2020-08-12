Глава БПЦ митрополит Павел призвал власть и протестующих к диалогу
Ранее с таким же обращением выступил глава католческой церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич. Тадуеш Кондрусевич в своем обращении отмечал, что никогда в современной истории Беларуси брат не поднимал руку на брата.
Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел рассчитывает, что ситуация в стране должна решиться мирным путем.
"Давайте все вместе остановим вражду и ненависть. Но вопросы в обществе есть и их нужно решать не путем противостояния, а мирным путем", - заявил митрополит на экстренно собранной пресс конференции в Минске, передает коррепондент Sputnik.
Владыка ответил, что стране "нужно выйти из ситуации без потерь и утрат, чтобы еще раз не пролилась кровь".
"Мы недавно отметили 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Но не предполагали мы, что и в наш дом может прийти беда, может так быть, что родные и близкие люди могут стать друг против друга," - подчеркнул митрополит.
"Я сегодня хотел обратиться ко всем и призвать всех к благоразумию и миру. Возможному диалогу и согласию", сказал глава БПЦ.
Митрополит обратился к родителям, чьи дети "сегодня выходят на баррикады" и призвал их "не пускать своих детей, сказать им что есть другой путь - мира и согласия".
Он также призвал власти подумать над тем, что "нужно сегодня сделать, чтобы найти выход создавшегося положения".
"Я никого сегодня не хочу осуждать: ни одну, ни вторую сторону. Понимаю, что есть и другие силы, темные силы, и их слуги, которые живут тем, что сеют вражду и ненависть между людьми и получают от этого какие-то дивиденды", - отметил предстоятель БПЦ.
Он также призвал решать возникающие в обществе пробелы "мирным путем, а не с помощью камней и кулаков". По его словам, белорусская православная церковь молится за мир в стране.
"За несколько ночей нанесен непоправимый ущерб нашим городам и моральный ущерб нашим людям", - сказал митрополит.
"Белорусский партизан"
15:59 12/08/2020
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