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"Мне стыдно его носить" Владимир Спиваков отказался от ордена, полученного от Лукашенко

Всемирно известный дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, который вручил ему Александр Лукашенко.

"Мне стыдно его носить" Владимир Спиваков отказался от ордена, полученного от Лукашенко
«Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране. 

Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. 

Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», - заявил Спиваков
"Белорусский партизан"
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