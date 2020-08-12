"Мне стыдно его носить" Владимир Спиваков отказался от ордена, полученного от Лукашенко
Всемирно известный дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, который вручил ему Александр Лукашенко.
«Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране.
Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты.
Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», - заявил Спиваков
"Белорусский партизан"
15:54 12/08/2020
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