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Кто-то пытался поджечь школу в Минске

В ночь с 10 на 11 августа неизвестные пытались совершить поджог средней школы №84 в Минске по ул. Пономарева на территории военного городка в Уручье

"Неизвестные облили жидкостью окна в старом здании школы, они треснули, однако огонь на кабинеты не распространился. В этом году именно в этих двух кабинетах был проведен ремонт на средства, собранные благодаря оказанию платных услуг. На это было затрачено Br36 тыс.", - сообщила БелТА директор школы Ирина Карпович.

Испортили и памятник Ленину, который находится на территории школы. "Его облили синим цветом, хотя до этого он был выкрашен белой краской. Утром вызвали милицию, сейчас правоохранители ведут расследование", - прокомментировала директор.

Напомним, именно в школах находятся абсолютное большинство избирательных участков. Именно директора этих школы зачастую являются председателями участковых комиссий, а голоса считают их подчиненные - учителя.

По всей видимости, кто-то из местных избирателей решил, что там голоса были подсчитаны неверно.
"Белорусский пратизан"
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