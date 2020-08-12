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Не щадят никого: в Гродно в машину с ребенком въехал БТР - отца избили, у 5-летней девочки сотрясение

В Гродно 11 августа произошла авария с участием военной машины «Тигр». Серьезно пострадала 5-летняя девочка. У ребенка все лицо было в крови.

Не щадят никого: в Гродно в машину с ребенком въехал БТР - отца избили, у 5-летней девочки сотрясение
потерпевшая девочка
Гродненец Владимир Черевха, папа пострадавшего ребенка, рассказал свою версию событий. Он с женой и 5-летней дочерью Юлей ехали вечером 11 августа из одного конца города в другой, из микрорайона Девятовка на Ольшанку. На улице Поповича при подъезде к площади Декабристов движение машин замедлилось. Некоторые автомобили сигналили, передает радио Свабода.

Их машина не сигналила, была без лент.

Внезапно на такси темного цвета Шкода Рапид перед Владимиром выбежало 5-6 человек в черной форме без определений и начали дубинками бить окна.

"Все происходило за секунды", - говорит гродненец.

Он испугался за свою семью и выехал на встречную полосу. Когда его машина поравнялась с такси, по ней также ударили дубинкой в лобовое стекло, оно рассыпалось. В это же время сбоку в машину врезался "БТР", как он говорит, - военная машина "Тигр". Сзади у салона посыпалось стекло.

Владимир вышел из автомобиля и получил дубинкой по голове. Ему разбили голову, потекло много крови.

Мужчина стал говорить, что в машине ребенок.

"Я сам не мог вызвать скорую, так как по голове текло много крови, сенсорный телефон не реагировал", - вспоминает он. Его задержали и опрашивали всю ночь в Следственном комитете, потом выпустили.

Кто-то из рядом находившихся мужчин завез ребенка в больницу.

Инна, мать девочки говорит, что ей страшно. "Я сейчас из дома выходить боюсь"

У девочки разбита голова, заклеено лицо. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

"Мама, я не хочу умирать", — сказала 5-летняя Юля, когда мать достала ее из машины, вспоминает со слезами Инна.

Сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Белозеров сообщил Радио Свобода, что ситуация требует детального разбирательства и информация об этом будет обязательно доведена до общественности.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что не знает деталей этого происшествия. Она говорит, что любые повреждения, нанесенные детям, расследуются и информация об этом будет сообщена по результатам.
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