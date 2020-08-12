Ее нашли коллеги журналиста, сообщает телеграм-канал harbatsevich





О местонахождении самого Егора Мартиновича неизвестно уже вторые сутки.





Милиция отказывается говорить, где он находится и есть ли в списках задержанных.





Однако перед исчезновением он прислал коллегам смс SOS, что означает, что его задержали. Жена допускает, что он был избит, и теперь его поэтому не показывают.











