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Коллеги нашли машину главреда "Нашей Нивы" - брошенная и пустая

Машина главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича стоит брошенная, открытая и пустая в одном из районов столицы

Ее нашли коллеги журналиста, сообщает телеграм-канал harbatsevich

О местонахождении самого Егора Мартиновича неизвестно уже вторые сутки.

Милиция отказывается говорить, где он находится и есть ли в списках задержанных.

Однако перед исчезновением он прислал коллегам смс SOS, что означает, что его задержали. Жена допускает, что он был избит, и теперь его поэтому не показывают. 
"Белорусский партизан"
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