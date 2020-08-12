Коллеги нашли машину главреда "Нашей Нивы" - брошенная и пустая
Машина главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича стоит брошенная, открытая и пустая в одном из районов столицы
Ее нашли коллеги журналиста, сообщает телеграм-канал harbatsevich
О местонахождении самого Егора Мартиновича неизвестно уже вторые сутки.
Милиция отказывается говорить, где он находится и есть ли в списках задержанных.
Однако перед исчезновением он прислал коллегам смс SOS, что означает, что его задержали. Жена допускает, что он был избит, и теперь его поэтому не показывают.
"Белорусский партизан"
13:15 12/08/2020
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