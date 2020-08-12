Задержано 1000 человек: в Бресте милиция стреляла на поражение
В ночь с 11 на 12 августа в стране были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах, говорится в сообщении МВД.
В столице и ряде крупных городов имели место отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам порядка.
За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы.
В Минске примерно в 22:00 по ул. Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Спустя двадцать пять минут движение было восстановлено, толпа рассредоточена.
В Жодино водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение.
Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов с использованием автомобилей.
В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие была применена стрельба на поражение. Один из нападавших ранен.
В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка.
Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.
12:47 12/08/2020
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