В ночь с 10 на 11 августа МВД подозрительно быстро сообщило о смерти во время протестов у "Пушкинской". Было заявлено, что во время протестов на улице Притыцкого около 23.00 погиб мужчина, который якобы хотел бросить неустановленное взрывное устройство в сторону силовиков, устройство взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Однако очевидцы того, что происходило в это время около станции метро «Пушкинская», говорят, что у мужчины, о котором предположительно идет речь, в руке ничего не взрывалось.





То, что вчера происходило около станции метро «Пушкинская», удалось восстановить TUT.BY по рассказам очевидцев.





Минчанин Юрий рассказывает, что в районе станции метро люди мирно гуляли: «По центру ходила молодежь, были флаги, музыка, кто-то на мотоциклах газовал». Но в какой-то момент этот пятачок, в том числе центральный перекресток, оказались заблокированы по 300−500 метров в каждую сторону. Сам Юрий стоял на горочке около гостиницы «Орбита».









— Потом резко по тротуарной плитке со стороны улицы Кальварийской и McDonalds на бусах подъехал ОМОН и сразу пошел град этих светошумовых гранат, люди в панике начали бежать.





С редакцией TUT.BY также связался житель дома на улице Притыцкого, 38, который рядом с магазином «Богатырь». То, что в это время происходило около станции метро «Пушкинская» он видел со своего балкона.





— Это произошло в районе 23.00. Была куча хлопков, светошумовые гранаты, слезоточивый газ… Транспорт стал, на перекрестке был хаос — иногда пропускали машины скорой помощи, троллейбусы стали, водитель троллейбуса № 44 закрылся внутри, его двое омоновцев пытались достать и заставить выйти, он отказался.





Парень, который предположительно после погиб, выбежал вперед к цепи ОМОНа. И он что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал. Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал. К нему сразу подошли несколько омоновцев, и его унесли.





Собеседник подчеркивает, что не видел, как в руке парня что-то взрывалось:





— Я видел, как он замахнулся, осел и упал.





Юрий уверен, что у парня в руках ничего не было.





— Этот парень просто стоял, он не побежал, когда все разбежались после первой атаки светошумовыми гранатами, то ли его оглушило, то ли что. Затем я увидел, как со стороны ОМОНа на центр перекрестка кто-то швырнул что-то в виде полусферы и из нее в разные стороны начали вылетать какие-то заряды.





По словам Юрия, после этого парень упал, над перекрестком была дымовая завеса, через примерно секунд 30 возле парня уже были силовики.





Весь день 11 августа люди возлагали около станции метро «Пушкинской» цветы. Однако власти уничтожили этот народный мемориал. Но минчане несут цветы снова...





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