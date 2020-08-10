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В пресс-службе предприятия уточнили, что водитель автобуса № 163 пострадал возле станции метро «Пушкинская».





В настоящее время пострадавший находится в нейрохирургическом отделении одной из минских больниц, лежит в общей палате. Также отмечается, на предприятии, в котором работает водитель, оказывает ему необходимую помощь.





Его состояние удовлетворительное, – проинформировала пресс-служба «Минсктранса».







