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Пандемия в мире: число заразившихся к утру 12 августа превысило 20,2 миллиона человек.

По информации проекта, в мире заражены 20 223 306 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 200 тысяч.

По информации проекта, в мире заражены 20 223 306 человек. За весь период пандемии скончались 740 276 инфицированных, более 12,5 миллиона человек выздоровели.


Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,1 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 3,05 миллиона человек), Индия (более 2,26 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (895,6 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (566,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.
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