



"Я хочу начать с соболезнования всем пострадавшим от насилия в последние дни. Особенно тем, кто сейчас находится в больницах и за чью жизнь сражаются врачи. (…) Мы сочувствуем всем пострадавшим и их родственникам. Мы всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается", - сказала Колесникова в своем видеообращении во вторник.





"Сейчас мы хотим сконцентрироваться на взаимопомощи. Мы призываем всех неравнодушных присоединится к волонтерскому движения и помогать пострадавшим ", - добавила она.





Колесникова также обратилась с просьбой к действующей власти не игнорировать волю людей и остановить насилие. "Мы видим на улицах обычных людей, которые хотят перемен. (…) Эти люди никуда не исчезнут, они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить как раньше", - заметила она.





"Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен. Мы просим власть найти в себе силы и посмотреть в лицо воле народа. Мы просим власти услышать белорусов", - сказала Колесникова.