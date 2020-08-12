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Мария Колесникова призвала белорусов сконцентрироваться на помощи пострадавшим в ходе протестов

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова призвала белорусов сконцентрироваться на помощи тем людям, которые пострадали в ходе акций протеста, проходящих в стране в последние дни.


"Я хочу начать с соболезнования всем пострадавшим от насилия в последние дни. Особенно тем, кто сейчас находится в больницах и за чью жизнь сражаются врачи. (…) Мы сочувствуем всем пострадавшим и их родственникам. Мы всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается", - сказала Колесникова в своем видеообращении во вторник.

"Сейчас мы хотим сконцентрироваться на взаимопомощи. Мы призываем всех неравнодушных присоединится к волонтерскому движения и помогать пострадавшим ", - добавила она.

Колесникова также обратилась с просьбой к действующей власти не игнорировать волю людей и  остановить насилие. "Мы видим на улицах обычных людей, которые хотят перемен. (…) Эти люди никуда не исчезнут, они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить как раньше", - заметила она.

"Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен. Мы просим власть найти в себе силы и посмотреть в лицо воле народа. Мы просим власти услышать белорусов", - сказала Колесникова. 
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