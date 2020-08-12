Cогласно сообщению, п мужчина был задержан в Минске в районе торгового центра "Дана Молл".





"При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков", - сообщили в МВД.





Отмечается, что задержанный ранее был судим по ч.3 ст.328 УК Беларуси (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), а также не раз привлекался к административной ответственности.





В настоящее время ведутся следственные действия.





В агентстве также сообщают о задержании координаторов массовых беспорядков, один из которых руководил действиями соратников из гостиницы.





Уточняется, что минчанин снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда и координировал акции: он "управлял действиями трех подчиненных, они в свою очередь руководили сотнями".







