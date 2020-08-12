Работа интернета и соцсетей восстановилась в Минске













Около 6:50 в среду одновременно заработали все соцсети: Telegram, Facebook, Twitter, WhatsApp, а также хостинг YouTube и другие. Появился доступ в интернет - как по мобильной, так и по проводной связи.





Напомним, что проблемы с доступом по мобильным и проводным сетям начались утром в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента. Подключиться к интернету можно было только при помощи специальных программ или приложений.





Как заявили в "Белтелекоме", проблемы были вызваны кибератаками из-за границы: телекоммуникационное оборудование сбоило и выходило из строя по причине роста внешнего трафика. На предприятии пообещали вернуть интернет к вечеру понедельника 10 августа, однако во вторник, 11 августа, доступа в сеть не было.





Из-за отсутствия стабильного интернет-соединения на территории республики возникли проблемы у банков. Также трудности были с служб такси, работающих через специальные приложения.



