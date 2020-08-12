+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Работа интернета и соцсетей восстановилась в Минске

Работа интернета и социальных сетей возобновилась в Минске.




Около 6:50 в среду одновременно заработали все соцсети: Telegram, Facebook, Twitter, WhatsApp, а также хостинг YouTube и другие. Появился доступ в интернет - как по мобильной, так и по проводной связи.

Напомним, что проблемы с доступом по мобильным и проводным сетям начались утром в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента. Подключиться к интернету можно было только при помощи специальных программ или приложений.

Как заявили в "Белтелекоме", проблемы были вызваны кибератаками из-за границы: телекоммуникационное оборудование сбоило и выходило из строя по причине роста внешнего трафика. На предприятии пообещали вернуть интернет к вечеру понедельника 10 августа, однако во вторник, 11 августа, доступа в сеть не было.

Из-за отсутствия стабильного интернет-соединения на территории республики возникли проблемы у банков. Также трудности были с служб такси, работающих через специальные приложения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Павел Знавец
Судьба Лукашенко – в руках Путина.
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]