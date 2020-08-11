На помощь раненным и арестованным собрали $835 000

"Общество и правозащитники возмущены тем, что государство вновь брутально нарушает права человека, вместо того, чтобы провести свободные, честные и справедливые выборы.





Но, кроме возмущения, мы должны действовать. Оплата штрафов, адвокатов и передач пробьют брешь не в одном семейном бюджете" - поясняют свои действия активисты команды BY_Help.





По их словам собранные средства пойдут на лекарства и реабилитацию раненых, а также на оплату штрафов и адвокатов для арестованных.