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На помощь раненным и арестованным собрали $835 000

Активисты на Фейсбуке собрали уже более $835 000 пожертвований для тех, кто был арестован или ранен в ходе протестов в Беларуси.

"Общество и правозащитники возмущены тем, что государство вновь брутально нарушает права человека, вместо того, чтобы провести свободные, честные и справедливые выборы.

Но, кроме возмущения, мы должны действовать. Оплата штрафов, адвокатов и передач пробьют брешь не в одном семейном бюджете" - поясняют свои действия активисты команды BY_Help.

По их словам собранные средства пойдут на лекарства и реабилитацию раненых, а также на оплату штрафов и адвокатов для арестованных.
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