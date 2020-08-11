На помощь раненным и арестованным собрали $835 000
Активисты на Фейсбуке собрали уже более $835 000 пожертвований для тех, кто был арестован или ранен в ходе протестов в Беларуси.
"Общество и правозащитники возмущены тем, что государство вновь брутально нарушает права человека, вместо того, чтобы провести свободные, честные и справедливые выборы.
Но, кроме возмущения, мы должны действовать. Оплата штрафов, адвокатов и передач пробьют брешь не в одном семейном бюджете" - поясняют свои действия активисты команды BY_Help.
По их словам собранные средства пойдут на лекарства и реабилитацию раненых, а также на оплату штрафов и адвокатов для арестованных.
21:49 11/08/2020
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