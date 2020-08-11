Уволился ведущий новостей на БТ Сергей Козлович









По словам Сергея Козловича, вчера, 10 августа, у него прошел последний эфир в студии новостей на БТ.





«Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — написал журналист.





На момент появления его поста профиль Козловича еще не был удален с сайта Белтелерадиокомпании.