Уволился ведущий новостей на БТ Сергей Козлович
Ведущий Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Сергей Козлович ушел с телеканала «Беларусь 1». Об этом он сообщил сегодня в своем Instagram.
По словам Сергея Козловича, вчера, 10 августа, у него прошел последний эфир в студии новостей на БТ.
«Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — написал журналист.
На момент появления его поста профиль Козловича еще не был удален с сайта Белтелерадиокомпании.
19:08 11/08/2020
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