+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Актер Купаловского театра Харланчук пропал после протестов на "Пушкинской"

После акции протеста в Минске в ночь на вторник пропал актер Купаловского театра Павел Харланчук-Южаков, об этом Sputnik рассказала супруга актера актриса Анна Харланчук-Южакова.


 

По ее словам, Павел с друзьями вечером был в городе, они находились  сначала в районе улиц Немига, затем Якуба Колоса. Позже Павел оказался в районе станции метро "Пушкинская".

"Около двух ночи он позвонил, что собирается уходить. Я хотела его встретить, но он сказал "не надо, я беру такси и уже еду". По телефону все было тихо, никаких взрывов, ничего не было. Может, полчаса его не было, он уже должен был приехать, я начала звонить. Сначала были гудки, но потом минут через 20 он стал недоступен. То есть в два часа он уже не выходил на связь", - рассказала Анна.

Она обзвонила больницы. Но ни там, ни в милиции, найти Харланчука пока не удалось. В одних отделениях милиции ей сказали, что актера у них нет, в других – не сняли трубку.

"Пока не нашли. Мне говорят, это пока бессмысленно. Потому что только сейчас находятся люди, которых задерживали 8 и 9-го", - рассказала Анна.

Вечером 9 и 10 августа в ряде белорусских городов прошли массовые несанкционированные акции протеста. Милиция применила против них спецсредства, в частности, слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также резиновые пули.

МВД сообщило в общей сложности по итогам двух дней о пяти тысячах задержанных по всей стране, а также одном погибшем в Минске.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Павел Знавец
Судьба Лукашенко – в руках Путина.
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]