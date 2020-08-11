







По ее словам, Павел с друзьями вечером был в городе, они находились сначала в районе улиц Немига, затем Якуба Колоса. Позже Павел оказался в районе станции метро "Пушкинская".





"Около двух ночи он позвонил, что собирается уходить. Я хотела его встретить, но он сказал "не надо, я беру такси и уже еду". По телефону все было тихо, никаких взрывов, ничего не было. Может, полчаса его не было, он уже должен был приехать, я начала звонить. Сначала были гудки, но потом минут через 20 он стал недоступен. То есть в два часа он уже не выходил на связь", - рассказала Анна.





Она обзвонила больницы. Но ни там, ни в милиции, найти Харланчука пока не удалось. В одних отделениях милиции ей сказали, что актера у них нет, в других – не сняли трубку.





"Пока не нашли. Мне говорят, это пока бессмысленно. Потому что только сейчас находятся люди, которых задерживали 8 и 9-го", - рассказала Анна.





Вечером 9 и 10 августа в ряде белорусских городов прошли массовые несанкционированные акции протеста. Милиция применила против них спецсредства, в частности, слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также резиновые пули.





МВД сообщило в общей сложности по итогам двух дней о пяти тысячах задержанных по всей стране, а также одном погибшем в Минске.



