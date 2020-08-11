Архиепископ Кондрусевич призывает срочно провести круглый стол

По его словам, за последние дни в Беларуси сложилась "невиданная доселе в нашей миролюбивой и терпимой Родине напряженность", связанная с выборами. Произошли стычки. "В результате активного противостояния уже, к сожалению, пролилась первая кровь и есть пострадавшие с обеих сторон. Впервые в современной истории Беларуси брат поднял руку на брата", — констатирует Кондрусевич.





По официальным данным, за два дня протестов в Беларуси задержано около пяти тысяч человек по всей стране. Более 200 человек госпитализировано с различными травмами.





Кондрусевич обратился к обеим сторонам конфликта с призывом прекратить насилие. "Пусть ваши руки, созданные для мирного труда и братского приветствия, не поднимают ни оружия, ни камней. Пусть вместо аргумента силы воцарится основанная на диалоге в истине и взаимной любви сила аргумента", — призывает архиепископ.





Он вспоминает, что в давние времена сложные вопросы решали на вече. "С учетом этого ценного опыта, ради скорейшего преодоления кризиса в обществе и прекращения насилия предлагаю немедленно созвать специальный круглый стол, чтобы за ним, а не на баррикадах, решать дальнейшую судьбу нашей Родины", — предлагает Кондрусевич.