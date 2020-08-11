В Минске оцеплены правительственные кварталы
Третий день подряд в Минске перекрывают подходы к правительственным зданиям в центре.
Перекрыты подходы к Дому правительства и площади Независимости. На смежных улицах размещены значительные силы милиции и внутренних войск.
С 17:00 невозможно попасть в район резиденции Лукашенко на Маркса и на Октябрьскую площадь. На подходах выставлены ограждения и патрули. Милиция выпускает, но никого не впускает.
С 17:00 закрылись кафе и магазины в центре. Таким образом власти вновь готовятся к протестам по поводу итогов президентских выборов, объявленных ЦИК.
18:18 11/08/2020
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