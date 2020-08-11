



Об этом сообщает Минздрав.





Там уточнили, что люди поступали с ушибами мягких тканей и травмами конечностей. Есть пациенты с черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и живота.





Уьверждается, что большинство травм легкой степени тяжести. В нескольких случаях сделаны операции.





Один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи.





Напоним, человек погиб в районе улицы Притыцкого, как утвержлает МВД, при попытке бросить в милицию некое взрывное устройство.





Сколько всего пострадавших, можно толтко догадываться, учитывая, что многие после получения медпомощи отправлялись домой, многие с ожогами от гранат и разными ушибами и ссадинами просто за такой помощью предпочитали не обращаться, также много пострадавших может находиться среди более чем 5 тысяч задержанных.









