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Более 200 белорусов оказались в больницах после жестких разгонов мирных протестов

После двух дней протестов в стационарах страны на лечении оказалось чуть больше 200 человек.


Об этом сообщает Минздрав. 

Там уточнили, что люди поступали с ушибами мягких тканей и травмами конечностей. Есть пациенты с черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и живота.

Уьверждается, что большинство травм легкой степени тяжести. В нескольких случаях сделаны операции.

Один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи.

Напоним, человек погиб в районе улицы Притыцкого, как утвержлает МВД, при попытке бросить в милицию некое взрывное устройство.

Сколько всего пострадавших, можно толтко догадываться, учитывая, что многие после получения медпомощи отправлялись домой, многие с ожогами от гранат и разными ушибами и ссадинами просто за такой помощью предпочитали не обращаться, также много пострадавших может находиться среди более чем 5 тысяч задержанных. 
"Белорусский партизан"
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