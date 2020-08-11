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Президент Литвы обещает убежище пострадавшим в протестах белорусам

Гитанас Науседа заявил, что Литва всегда готова оказать поддержку пострадавшим на предвыборных митингах гражданам Беларуси.

Литовская Республика готова предоставить убежище силам, пытающимся создать свободу и демократию, отметил он. Президент Литвы сделал это заявление, комментируя приезд Тихановской и озвученные ею (по его мнению, принудительно) видеозаявления.

Литовский президент заявил, что обсудит ситуацию в Беларуси с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. 

В некоторых странах ЕС призвали белорусские власти пересчитать итоги выборов и перестать применять силу к демонстрантам. 

Россия, Казахстан, Китай, Армения признают итоги выборов и уже поздравили Александра Лукашенко с переизбранием.
Источник: officelife
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