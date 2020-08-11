Президент Литвы обещает убежище пострадавшим в протестах белорусам

Литовская Республика готова предоставить убежище силам, пытающимся создать свободу и демократию, отметил он. Президент Литвы сделал это заявление, комментируя приезд Тихановской и озвученные ею (по его мнению, принудительно) видеозаявления.





Литовский президент заявил, что обсудит ситуацию в Беларуси с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.





В некоторых странах ЕС призвали белорусские власти пересчитать итоги выборов и перестать применять силу к демонстрантам.





Россия, Казахстан, Китай, Армения признают итоги выборов и уже поздравили Александра Лукашенко с переизбранием.







