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Белсат: во время разгона проломили череп 28-летнему минчанину. Его жизнь – под угрозой

Belsat.eu стало известно о 28-летнем Игоре Левданском, которого был жестоко избит во время столкновения сил правопорядка и протестующих. Мужчине проломили череп.

Белсат: во время разгона проломили череп 28-летнему минчанину. Его жизнь – под угрозой

Пострадавшего от налета силовиков Игоря Левданского доставили в 4-ю городскую клиническую больницу Минска. Поставлен диагноз: открытая ЧМТ тяжелой степени, ушиб мозга, субдоральная гематома затылочно-теменной области.

Согласно источникам belsat.eu среди медиков, мужчину прооперировали. После молодого человека перевели в РНПЦ травматологии во взрослое отделение. Теперь он на аппарате ИВЛ. По словам нашего источника в больнице, его состояние очень тяжелое, однако шансы выжить у него есть.

В минских больницах проводят очень много ампутаций. Десятки людей находятся в критическом состоянии – сообщают пользователи социальных сетей.
ИР belsat.eu
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