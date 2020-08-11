



Пострадавшего от налета силовиков Игоря Левданского доставили в 4-ю городскую клиническую больницу Минска. Поставлен диагноз: открытая ЧМТ тяжелой степени, ушиб мозга, субдоральная гематома затылочно-теменной области.





Согласно источникам belsat.eu среди медиков, мужчину прооперировали. После молодого человека перевели в РНПЦ травматологии во взрослое отделение. Теперь он на аппарате ИВЛ. По словам нашего источника в больнице, его состояние очень тяжелое, однако шансы выжить у него есть.





В минских больницах проводят очень много ампутаций. Десятки людей находятся в критическом состоянии – сообщают пользователи социальных сетей.



















