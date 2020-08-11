Медики сообщают о пациентах с тяжелыми ранениями после акций протеста

В ночь с 9 на 10 августа в 4-ю больницу поступил пациент с пулевым ранением кишки. Также у него был поврежден мочеточник, врачи зафиксировали оскольчатые ранения ребер. По информации одного из медиков, из пациента изъяли две резиновые пули. Он 1982 года рождения.





— Человек поступал в сознании. Он сказал, что в него стреляли с расстояния в 10 метров. На данный момент известно, что он в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких.





Еще у одного пациента 4-й больницы была открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Он был госпитализирован в ночь с 10 на 11 августа, когда в Минске продолжались протесты. По словам медика, попросившего сохранить анонимность, ему была проведена срочная операция — врачи сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Для этого привлекали специалистов РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Пациент 1991 года рождения.





— На момент поступления у человека из ушей текла спинно-мозговая жидкость. Сейчас он более-менее стабилен.





Эту информацию подтвердил TUT.BY другой медик, по его данным у пациента травма от светошумовой гранаты, он переведен из 4-й больницы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.









Медики также сообщают, что в БСМП 10 августа из района станции метро «Пушкинская» обычные люди, не скорая, доставили 32-летнего парня. У него была травма правой стопы в результате попадания светошумовой гранаты, ожог правой голени. Ему ампутировали дистальную часть стопы.





В военный госпиталь, в котором располагается центр огнестрельной травмы, на протяжении двух дней поступило несколько пациентов, рассказывает врач, знакомый с ситуацией в этом медучреждении. В основном, по его словам, туда госпитализируют людей с оскольчатыми ранениями и повреждением грудной клетки. Дозвониться в военный госпиталь, чтобы официально подтвердить эту информацию, TUT.BY не удалось.





О пациенте со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и ЧМТ также сообщил и медик 2-й больницы Минска, раненый поступал к ним в ночь с 9 на 10 августа.





— Мы обязаны лечить всех людей. Но не должно быть такого в мирное время! — говорят врачи. — Мы не хотим, чтобы люди погибали или их калечили. Столкнувшись с подобным, врачи не могут нормально работать. Это ужасно. Мы призываем остановить насилие.