Фотофакт: ОМОН перекрыл для пешеходов проспект Независимости









На фоне информации о возможных несанкционированных акциях протеста в Минске усилены меры безопасности: на въезде в город была замечена военная техника, уже огорожены Дворец профсоюзов и Дворец Республики, приехала спецтехника.





Ближе к вечеру воскресенья на участке проспекта Независимости около Главпочтамта движение перекрыли сотрудники ОМОН. Пока закрыта только пешеходная часть, автомобили на данный момент могут спокойно ездить по проспекту.



