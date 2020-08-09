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Фотофакт: ОМОН перекрыл для пешеходов проспект Независимости

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли пешеходную часть проспекта Независимости около Главпочтамта, передает корреспондент Sputnik.


 

На фоне информации о возможных несанкционированных акциях протеста в Минске усилены меры безопасности: на въезде в город была замечена военная техника, уже огорожены Дворец профсоюзов и Дворец Республики, приехала спецтехника.

Ближе к вечеру воскресенья на участке проспекта Независимости около Главпочтамта движение перекрыли сотрудники ОМОН. Пока закрыта только пешеходная часть, автомобили на данный момент могут спокойно ездить по проспекту.
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