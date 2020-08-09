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Умеющих плавать аистов заметили в Браславе. Уникальное видео

Белорусские ученые не могут поверить: уникальное видео сняли рыбаки в Браславском районе — они запечатлели, как пара аистов плавает в озере. Аисты на воде среди кувшинок.


Плавающих аистов заметили на озере у деревни Пушкаришки Браславского района. История этих птиц не совсем обычная.

В июне во время ураганного ветра, гнездо аистов в этой деревне сбросило на землю. Вместе с гнездом вниз упали два аистенка. Местная жительница Эмилия Варнель подняла гнездо на возвышенность, туда же посадили птенцов.

Некоторое время жители деревни подкармливали малышей, пока не увидели, что взрослые птицы вернулись в гнездо на новом месте и стали заботиться о потомстве.

Спустя пару месяцев после спасения аистят отдыхающие в агроусадьбе на берегу озера во время рыбалки заметили, как кружившиеся над озером аисты сели на воду и спокойно поплыли. Это событие удалось снять на видео.

Газета «Браслаўская звязда» обратилась за комментарием в научный отдел Национального парка «Браславские озера». По словам его начальника Валерия Мицюна, аисты не приспособлены к воде: у них нет специальных желез, чтобы делать перо непромокаемым, а на лапах нет перепонок.

Снятое очевидцем видео повергло в шок специалиста. Он показал ролики орнитологам из Академии наук, и те подтвердили уникальность случая, пишет издание. Ученые считают, что такое поведение аистов можно объяснить копированием ими некоторых привычек у водоплавающих птиц.
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