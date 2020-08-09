Брест: наблюдатель бросил под ноги председателю избиркома свои медали
В Бресте независимый наблюдатель, ветеран-афганец, награжденный медалью" За отвагу", Александр Сахарук бросил под ноги председателю участковой избирательной комиссии Нине Коляда свои юбилейные медали.
Это произошло на участке №78 в средней школе №14. Медалями Сахарук был награжден в соответствии с указом Александра Лукашенко.
Свой поступок ветеран-афганец объяснил как знак протеста против того, что ему не разрешали раньше и сегодня не разрешили наблюдать за выборами.
"Не допустили к наблюдению за выборами, как ни просил, у них свои "карманные" наблюдатели из учителей, бывших и нынешних. Я здесь на ступеньках провел три дня. Имею государственную награду, просил, чтобы меня не выдворили. Я имею все-таки моральное право, я заработал его. Обратился к Нине Коляда. На что она ответила: покиньте помещение", — передает слова Сахарука Радио "Рацыя".
По словам Сахарука, после этого поступка его лишили аккредитации наблюдателя. Сейчас мужчина дежурит на улице и cчитает проголосовавших.
18:31 09/08/2020
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