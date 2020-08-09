"В квартире, которую снимали в Минске журналисты "Дождя", начался обыск. (...) Обыск проводят люди в штатском, они не представились и адвоката не пустили", - сообщает телеканал со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.





Вместе с тем адвокат со ссылкой на арендодателя сообщил, что обыск продлился недолго.





"По словам арендодателя, люди в штатском ничего не изъяли: просто осмотрели всё и ушли", - говорится в сообщении.





Ранее "Дождь" сообщил о задержании в Минске своих корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. "Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и (затем) увели в неизвестном направлении", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном ранее в воскресенье.









По информации МИД России, журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. "Установлено местонахождение журналистов, с ними все в порядке, сейчас посольство оказывает им консульскую поддержку. Понятна причина того, что произошло, что послужило основой для таких действий - отсутствие аккредитации, была необходима аккредитация, этой аккредитации не было", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь"





По ее словам, посольство в настоящее время находится на связи с белорусской стороной для разрешения возникшей ситуации.





Как сообщил "Интерфаксу" главред телеканала Тихон Дзядко, у журналистов не было аккредитации для работы на выборах, несмотря на то, что все документы для нее были поданы в срок.





В Союзе журналистов России потребовали немедленно освободить российских журналистов, расценив их задержание как нарушение свободы слова.





Со своей стороны в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома и МВД Беларуси пока не комментируют ситуацию с задержанием.