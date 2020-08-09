В Минской Степянке на Солодуху вызвали милицию

"Солодуха приехал выступать около школы N183, где расположены два участка для голосования. Началось его выступление, которое было очень громким", - рассказали очевидцы порталу interfax.by.









По их словам, жители близлежащих домов попросили администрацию школы или прекратить выступление, или сделать звук тише,поскольку рядом живут два человека с инвалидностью и им этот шум мешал. "В администрации сказали, что ничего не могут сделать, и тогда соседи вызвали милицию, обосновав это тем, что нарушается общественный порядок. После этого певец прекратил свое выступление и уехал. Жители проводили его жестами с большим пальцем вниз", - отметили очевидцы.