В Минской Степянке на Солодуху вызвали милицию
В минском микрорайоне Степянка жители,недовольные громким выступлением Александра Солодухи на местном участке для голосования, вызвали милицию, сообщают очевидцы.
"Солодуха приехал выступать около школы N183, где расположены два участка для голосования. Началось его выступление, которое было очень громким", - рассказали очевидцы порталу interfax.by.
По их словам, жители близлежащих домов попросили администрацию школы или прекратить выступление, или сделать звук тише,поскольку рядом живут два человека с инвалидностью и им этот шум мешал. "В администрации сказали, что ничего не могут сделать, и тогда соседи вызвали милицию, обосновав это тем, что нарушается общественный порядок. После этого певец прекратил свое выступление и уехал. Жители проводили его жестами с большим пальцем вниз", - отметили очевидцы.
18:28 09/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение