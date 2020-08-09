Фотофакт: около стелы уже стоят автозаки









На фоне информации о возможных несанкцированных акциях протеста после завершения выборов президента правоохранительные органы усиливают меры безопасности. Так, накануне силовики уже обнесли ограждениями здания Дворца профсоюзов и Дворца офицеров на Октябрьской площади, также на центральных улицах была запрещена парковка.





Днем в воскресенье около стелы на минском проспекте Победителей стоит спецтехника. В разных точках корреспондент Sputnik насчитал как минимум четыре автозака. Также на месте есть бусы.





Сотрудников правоохранительных органов на месте пока нет.





Напомним, что именно к стелле намерены идти некоторые минчане после подсчета голосов.



