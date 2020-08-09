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Фотофакт: около стелы уже стоят автозаки

Милицейская спецтехника стоит днем в воскресенье около стелы на столичном проспекте Победителей, передает корреспондент Sputnik.



На фоне информации о возможных несанкцированных акциях протеста после завершения выборов президента правоохранительные органы усиливают меры безопасности. Так, накануне силовики уже обнесли ограждениями здания Дворца профсоюзов и Дворца офицеров на Октябрьской площади, также на центральных улицах была запрещена парковка.

Днем в воскресенье около стелы на минском проспекте Победителей стоит спецтехника. В разных точках корреспондент Sputnik насчитал как минимум четыре автозака. Также на месте есть бусы.

Сотрудников правоохранительных органов на месте пока нет.

Напомним, что именно к стелле намерены идти некоторые минчане после подсчета голосов.
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