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В Бресте задержали правозащитника Романа Кисляка

В момент задержания Роман Кисляк находился на площади Ленина в областном центре.

В Бресте 9 августа задержали правозащитника Романа Кисляка. Об этом «БГ» сообщил очевидец.

В момент задержания, около 12.30 воскресенья, Роман находился на площади Ленина в Бресте. К нему, по словам очевидца, подошли сотрудники правоохранительных органов, провели к автомобилю ОМОНа и увезли в сторону улицы Брестских девизий в областном центре.

В Бресте задержали правозащитника Романа Кисляка


Фото предоставлено очевидцем
Брестская газета
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