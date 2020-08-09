В Бресте задержали правозащитника Романа Кисляка
В момент задержания Роман Кисляк находился на площади Ленина в областном центре.
В Бресте 9 августа задержали правозащитника Романа Кисляка. Об этом «БГ» сообщил очевидец.
В момент задержания, около 12.30 воскресенья, Роман находился на площади Ленина в Бресте. К нему, по словам очевидца, подошли сотрудники правоохранительных органов, провели к автомобилю ОМОНа и увезли в сторону улицы Брестских девизий в областном центре.
В Бресте задержали правозащитника Романа Кисляка
Фото предоставлено очевидцем
17:19 09/08/2020
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