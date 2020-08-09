В Бресте 9 августа задержали правозащитника Романа Кисляка. Об этом «БГ» сообщил очевидец.





В момент задержания, около 12.30 воскресенья, Роман находился на площади Ленина в Бресте. К нему, по словам очевидца, подошли сотрудники правоохранительных органов, провели к автомобилю ОМОНа и увезли в сторону улицы Брестских девизий в областном центре.





В Бресте задержали правозащитника Романа Кисляка









Фото предоставлено очевидцем