Из-за гроз в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Белгидромет предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. В воскресенье, 9 августа, на большей части территории страны ожидаются грозы.
Сегодня, 9 августа, в период с 14 до 20 часов на большей части территории ожидаются грозы, пишет TUT.BY
Непогода в этот период прогнозируется и в Минске. Будьте осторожны.
Рекомендации МЧС
При грозе
- Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
- Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
- Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
- Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
При сильных ливнях
- Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
- Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
- Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
- Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.
15:51 09/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение