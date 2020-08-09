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Из-за гроз в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. В воскресенье, 9 августа, на большей части территории страны ожидаются грозы.

Сегодня, 9 августа, в период с 14 до 20 часов на большей части территории ожидаются грозы, пишет TUT.BY

Непогода в этот период прогнозируется и в Минске. Будьте осторожны.

Рекомендации МЧС

При грозе


  • Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
  • Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
  • Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
  • Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При сильных ливнях


  • Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
  • Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
  • Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
  • Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.
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