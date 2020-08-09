Из-за гроз в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня, 9 августа, в период с 14 до 20 часов на большей части территории ожидаются грозы, пишет TUT.BY





Непогода в этот период прогнозируется и в Минске. Будьте осторожны.





Рекомендации МЧС





При грозе





Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При сильных ливнях



