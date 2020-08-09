По данным на 9 августа, зарегистрированы 68 850 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели и выписаны 64 935 пациентов (плюс 191 человек за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





С начала пандемии умерли 587 пациентов (плюс два пациента за сутки) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.





Всего проведено 1 млн 372 тысяч 691 тест.





В Минздраве возможную вторую волну коронавирусной инфекции прогнозируют в ноябре-декабре. Сейчас в том числе пополняются запасы средств индивидуальной защиты, лекарств, в больницах делают дополнительные точки кислорода.