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Плюс 112 новых случаев и две смерти за сутки. Минздрав озвучил статистику по коронавирусу

В Беларуси за последние сутки зафиксировано 112 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным на 9 августа, зарегистрированы 68 850 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели и выписаны 64 935 пациентов (плюс 191 человек за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

С начала пандемии умерли 587 пациентов (плюс два пациента за сутки) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего проведено 1 млн 372 тысяч 691 тест.

В Минздраве возможную вторую волну коронавирусной инфекции прогнозируют в ноябре-декабре. Сейчас в том числе пополняются запасы средств индивидуальной защиты, лекарств, в больницах делают дополнительные точки кислорода.
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