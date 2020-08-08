НЦОТ: «Государственные ресурсы подверглись атаке»

Что сообщают пользователи из Беларуси





Вот что сообщают нам читатели: «Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «Очень медленно загружается YouTube», «Отваливаются Google-сервисы», «В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. Внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже».





Кроме того, по сообщениям, не открывается сайт Виктора Бабарико — ни через ByFly, ни через А1, ни через МТС. И недоступна платформа zubr.in — пользователи Сети подозревают блокировку по IP. Позже платформа «переехала» на адрес zubr.app.





Также сайт google.by у читателя из Минска с мобильным интернетом от МТС открывался ощутимо медленнее, чем обычно. При попытке поиска строка с популярными запросами не появилась, ждать выдачи интернет-страницы с результатами поиска пришлось несколько минут. У А1 с этими же задачами проблем не возникло.





Отметим, что сайт платформы «Голос» был доступен.





В Telegram-чате минчан сообщают о проблемах с VPN-сервисами, в частности, с TunnelBear (напомним, что накануне этот сервис подарил белорусам 10 Гб бесплатных данных). А также с сервисом 1.1.1.1. С Tor и VPN в браузере Opera пока проблем нет, и работает анонимайзер Psiphon Pro.





И на форуме игры World of Tanks сообщают о проблемах с сервером.





Помимо Минска, сообщения поступают и из других городов. Так, нам написали: «В Бобруйске тоже почти ничего не работает, ни с VPN, ни с proxy». Кроме того, нам написал читатель из Витебска: «Проблемы с домашним интернетом и мобильным интернетом A1. Очень низкая скорость закачки, постоянно „отваливается“ Wi-Fi, посмотреть на YouTube видео вообще проблема, не загружается видео. На работе точно сказать не могу, но вроде „Белтелеком“. Также проблемы с загрузкой страниц, очень долго загружает, многие сайты вообще не грузит. По поводу домашнего интернета сказала жена, так как она с детьми находится дома. Также отправка сообщений через Viber происходит с задержкой примерно в 10 минут».





Похожие сообщения приходят и из Брестской и Гомельской областей.





Вот что сайт о сбоях в работе популярных сервисов Downdetector сообщает о ситуации с Telegram в Беларуси на 10 утра.

















А вот какая скорость интернета у А1 и МТС в центре Минска, если точнее, у парка Горького (данные на 10.40). Как видите, скорость нормальная.









Но отметим, что перебои наблюдаются не у всех. У некоторых указанные сервисы все же работают, либо же может работать, допустим, Telegram, но не загружаться YouTube.





Что могло произойти





На сайте НЦОТ говорится, что государственные ресурсы подверглись атаке.





«Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8.08.2020 около 22.00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET, — говорится в сообщении. — Установлено, что атакам подвергалось оборудование, на котором размещены в том числе сайты Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел Республики Беларусь (mvd.gov.by).





Воздействие продолжилось и 9.08.2020. Были совершены атаки в 2.52 и 6.17, их продолжительность составила около 1 часа для каждой. Необходимо отметить, что пиковое значение зафиксировано на отметке 203 Гб/с, а среднее из расчета 91+49 Гб/с.









Необходимо отметить, что технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили указанные атаки, однако, по нашей информации, начались проблема с оборудованием».





Ранее Алексей Козлюк, правозащитник из команды Human Constanta и инициативы «Цифровые наблюдатели», сказал 42.TUT.BY, что, по его мнению, «массово блокируют средства обхода блокировок: VPN и Tor», а также «ряд общественно-политических медиа».





— О полном или локальном отключении интернета речь не идет, но массовые блокировки интернет-ресурсов не могут не сказываться на стабильности и устойчивости Сети, — считает он.





На сайте неправительственной организации NetBlocks говорится, что «показатели в режиме реального времени показывают 50%-ное падение подключений у нескольких крупных сетевых операторов» в Беларуси, и что «многие онлайн-сервисы, включая платформы социальных сетей, стали недоступны с 12.00 по местному времени». Продолжается работа по определению географических масштабов и первопричины сбоев.





В Telegram-канале «ЗаТелеком», который ведет Михаил Климарев, исполнительный директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета», утверждается, что утром 9 августа «во всей республике пропала связанность. Почти в ноль. Потом линки начали восстанавливать, но очень избирательно. Скорее всего, был полностью положен линк от BELPAK-AS („Белтелеком“ — самый популярный аплинк в РБ, AS6697). При этом линки в НЦОТ (AS60280) вполне себе работали. Но там и каналы пожиже, и связность только с российскими АС». Однако Telegram, Tor и Psiphon «в Беларуси вполне себе работают», а некоторые VPN-сервисы «прилегли».





«Не думаю, что это блокировки целенаправленные. Скорее всего, спецэффекты от потери связности и перегрузки по направлениям», — подытоживает автор.









Что можно сделать, чтобы оставаться на связи?





Специалисты для таких случаев дают несколько советов:





установить VPN, например, что-то из этого списка или уже упомянутый TunnelBear;

установить инструмент обхода блокировок Psiphon;

установить Proxy для Telegram (вот каталог);

установить TOR;

и если интернета нет совсем, можно использовать офлайн-мессенджер Bridgefy (iOS, Android) или же Brair (Android).











