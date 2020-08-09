Беларусь не вошла в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС
Совет ЕС объявил в пятницу об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время эпидемии коронавируса, Беларусь в него не вошла, следует из официальной публикации на сайте ЕС, пишет Интерфакс.
Список пересмотрен в сторону сокращения. Теперь в нем остались 11 стран. На этот раз из эпидемиологически безопасных, по оценке ЕС, государств исключено Марокко. В обновленный список входят: Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений).
Этот список не является юридически обязывающим. Он может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях, объясняют в Брюсселе.
Этот рекомендательный список действует с 8 августа.
12:53 09/08/2020
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