



Также мужчину обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбытия наказания — в исправительной колонии в условиях строгого режима. С приговором он не согласился и обжаловал его в Верховном суде.





Эта криминальная история случилась вечером 19 августа 2019 года, когда в агрогородок из Минска приехали трое мужчин — 33-летний, 47-летний и 49-летний и 41-летняя женщина. Минчане помогали своей знакомой с переездом в дом, принадлежащий ее родственнику. Уже на месте во дворе между 33-летним и 49-летним минчанами произошла ссора, в результате которой старший ударил младшего по лицу. Затем гости отправились в дом отмечать переезд.





Вскоре потерпевший ушел спать в другую комнату, а вслед за ним пошел и 49-летний мужчина. Чтобы разобраться. Как следует из его собственных показаний в ходе следствия, он ударом кулака в лицо повалил потерпевшего на кровать и нанес еще 10-12 ударов руками и разделочной доской в голову, затем взял руками за шею и стал бить головой о стену, а также сдавливал шею потерпевшего руками.





Когда минчанин перестал подавать признаки жизни, убийца попросил второго собутыльника помочь поместить труп в мешок, который они положили в багажник стоявшей во дворе автомашины жертвы. После мужчины вернулись к столу.





Утром следующего дня 47-летний минчанин, забыв, что в багажнике труп, сел за руль и поехал за водкой. Но поскольку в селе был впервые, то заблудился и попался на глаза инспекторам ГАИ, которые определили, что водитель явно пьян. При осмотре машины в багажнике милиционеры обнаружили труп в мешке.





Действия 49-летнего мужчины были квалифицированы по ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Его 47-летнего собутыльника лишили свободы за укрывательство особо тяжкого преступления и угон транспортного средства, с приговором он согласился и не обжаловал.





Обвиняемый же в убийстве написал сразу несколько жалоб в Верховный суд, в которых настаивал, что следствие велось необъективно, обвинение против него было создано искусственно, а свидетели его оговорили. Сперва он просил приговор Могилевского облсуда отменить, а дело направить на новое судебное разбирательство. Позже просил высшую судебную инстанцию вообще дело прекратить «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».





Как сообщает пресс-служба Верховного суда, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Приговор вступил в законную силу.



















