Охота на журналистов

- В Бобруйске к журналистке Bobr.by Алесе Латинской около 11:00 приходила милиция, ищут её мужа, Сергея Латинского, журналиста-видеоператора, наблюдателя на выборах от БХК





- Задержанный вчера в Могилёве редактор сайта «Могилевский регион» Дмитрий Соловьев объявил голодовку в изоляторе временного содержания.





- Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами. «Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «Очень медленно загружается YouTube», «Отваливаются Google-сервисы», «За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in», «Не открывается сайт Виктора Бабарико», «В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже».





- Ночью стало, что ночью милиция пыталась проникнуть в квартиру гомельской журналистки Марии Булавинской.





- Также ночью стало известно, что в Минске в субботу была задержана переводчик Анна Шамко. Она помогала с переводом польскому журналисту, который брал интервью у наблюдателей.





В чем обвиняют Анну пока неизвестно. Поздно вечером ее доставили в ЦИП на Акрестина. Ожидается, что в понедельник над ней пройдёт суд.





Разгул демократии!