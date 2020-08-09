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Охота на журналистов

Нынешнюю президентскую кампанию власти ознаменовали настоящей охотой на журналистов. Последние новости публикует БАЖ.

Охота на журналистов
- В Бобруйске к журналистке Bobr.by Алесе Латинской около 11:00 приходила милиция, ищут её мужа, Сергея Латинского, журналиста-видеоператора, наблюдателя на выборах от БХК

- Задержанный вчера в Могилёве редактор сайта «Могилевский регион» Дмитрий Соловьев объявил голодовку в изоляторе временного содержания.

 - Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами. «Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «Очень медленно загружается YouTube», «Отваливаются Google-сервисы», «За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in», «Не открывается сайт Виктора Бабарико», «В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже».

 - Ночью стало, что ночью милиция пыталась проникнуть в квартиру гомельской журналистки Марии Булавинской. 

- Также ночью стало известно, что в Минске в субботу была задержана переводчик Анна Шамко. Она помогала с переводом польскому журналисту, который брал интервью у наблюдателей.

В чем обвиняют Анну пока неизвестно. Поздно вечером ее доставили в ЦИП на Акрестина. Ожидается, что в понедельник над ней пройдёт суд. 


Разгул демократии!
"Белорусский партизан"
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