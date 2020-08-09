Охота на журналистов
Нынешнюю президентскую кампанию власти ознаменовали настоящей охотой на журналистов. Последние новости публикует БАЖ.
- В Бобруйске к журналистке Bobr.by Алесе Латинской около 11:00 приходила милиция, ищут её мужа, Сергея Латинского, журналиста-видеоператора, наблюдателя на выборах от БХК
- Задержанный вчера в Могилёве редактор сайта «Могилевский регион» Дмитрий Соловьев объявил голодовку в изоляторе временного содержания.
- Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами. «Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «Очень медленно загружается YouTube», «Отваливаются Google-сервисы», «За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in», «Не открывается сайт Виктора Бабарико», «В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже».
- Ночью стало, что ночью милиция пыталась проникнуть в квартиру гомельской журналистки Марии Булавинской.
- Также ночью стало известно, что в Минске в субботу была задержана переводчик Анна Шамко. Она помогала с переводом польскому журналисту, который брал интервью у наблюдателей.
В чем обвиняют Анну пока неизвестно. Поздно вечером ее доставили в ЦИП на Акрестина. Ожидается, что в понедельник над ней пройдёт суд.
Разгул демократии!
"Белорусский партизан"
12:02 09/08/2020
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