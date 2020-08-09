Автомобиль сбил 19 овец под Кобрином, ГАИ ищет скрывшегося водителя
В ночь на 6 августа на автодороге Р2 "Столбцы-Ивацевичи-Кобрин" неустановленный водитель сбил отару овец и скрылся, сообщил ресурс kobrincity.by со ссылкой на ГАИ Кобринского РОВД.
Столкновение произошло на 214-м км дороги, когда отара овец, возвращавшееся с пастбища, переходило проезжую часть. 19 животных погибло.
Госавтоинспекция просит очевидцев инцидента и тех, кто располагает какими-либо сведениями о подозреваемом, позвонить по телефонам: +375 29 724-68-57 либо 102.
11:29 09/08/2020
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