Автомобиль сбил 19 овец под Кобрином, ГАИ ищет скрывшегося водителя









Столкновение произошло на 214-м км дороги, когда отара овец, возвращавшееся с пастбища, переходило проезжую часть. 19 животных погибло.





Госавтоинспекция просит очевидцев инцидента и тех, кто располагает какими-либо сведениями о подозреваемом, позвонить по телефонам: +375 29 724-68-57 либо 102.